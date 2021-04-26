Воронеж, , 16:55 — REGNUM Проверку в связи с массовой гибелью черепах в озере Воронежского биосферного заповедника поручила организовать Генеральная прокуратура Российской Федерации прокуратуре региона. Об этом сообщили 26 апреля в Генеральной прокуратуре РФ.

«В ходе проверки будут приняты меры для установления причин и условий, повлекших причинение вреда фауне, а также дана оценка действиям должностных лиц, осуществляющих полномочия по охране и использованию особо охраняемой природной территории», — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили об уголовной ответственности за нарушение режима особо охраняемой природной территории, повлекшее причинение значительного ущерба. Результаты проверки взяты на особый контроль Генпрокуратурой.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине апреля в соцсетях появились видео и фотографии, снятые на Черепашьем озере под Воронежем. Пользователи сообщали о массовой гибели черепах и рыб. Проверку причин гибели черепах начал областной департамент природных ресурсов и экологии, а также специалисты межрегионального управления Росприроднадзора. Позже в департаменте природных ресурсов и экологии Воронежской области заявили. что данные о массовой гибели черепах и рыб не подтвердились.

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