Ростов-на-Дону, , 16:47 — REGNUM Сити-менеджер Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко пообещал сохранить уникальные мозаичные панно, украшающие подземные пешеходные переходы. Об этом градоначальник сообщил в Instagram.

«Сегодня в Ростове достаточно площадок, где малый бизнес может чувствовать себя комфортно. А наша задача — сохранить мозаичные панно для будущих поколений. В этом году планируем выделить бюджетные средства на подготовку проектной документации для их реставрации. Важно также найти хороших специалистов, которые справятся с такой тонкой работой», — сказал Логвиненко.

ИА REGNUM сообщало, что долгие годы мозаичные панно в подземных переходах Ростова-на-Дону были закрыты торговыми павильонами. В настоящее время киоски демонтируют. Ранее три подземных пешеходных перехода с мозаичными панно были признаны объектами культурного наследия.

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