Владикавказ, , 16:26 — REGNUM В Северной Осетии продолжаются кадровые перемены в составе правительства региона. Свой пост покинул Алан Хугаев — бывший министр спорта. Его освободили от должности по собственному желанию.

Соответствующий указ подписал врио главы РСО-Алании Сергей Меняйло, сообщила 26 апреля ГТРК «Алания». В должности министра Алан Хугаев проработал всего полтора года — с августа 2019 года.

Напомним, 9 апреля президент РФ Владимир Путин назначил Сергея Меняйло новым руководителем республики Северная Осетия. После этого новый назначенец отправил правительство в отставку, поручив всем исполнять обязанности до назначения нового состава правительства.

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