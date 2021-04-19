Владикавказ, , 08:06 — REGNUM В Северной Осетии начались первые отставки после прихода к руководству республикой Сергея Меняйло. В число первых уволенных попала вице-премьер Ирина Азимова. Она освобождена от должности с формулировкой «по собственному желанию», передает ВГТРК «Алания».

В правительстве республики Ирина Азимова курировала социальный блок и сферу образования. В настоящее время ее обязанности временно перешли к врио вице-премьера Ахсарбеку Фадзаеву. На своем посту Азимова проработала около трех лет.

Кроме неё, своего поста лишился Маирбек Кусаев — помощник главы РСО-Алании. Указы об отставках опубликованы на официальном портале исполнительной власти региона.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля президент РФ Владимир Путин отправил в отставку главу Северной Осетии Вячеслава Битарова. Временно исполнять обязанности главы республики назначен Сергей Меняйло — бывший полпред президента в Сибирском федеральном округе.

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