Канберра, , 16:18 — REGNUM Эксперт из австралийского института подводных лодок Фрэнк Оуэн сравнил затонувшую в Индонезии подводную лодку Nanggala-402 с российской атомной подводной лодкой (АПЛ) «Курск», сообщает Sindonews.

Подводная лодка ВМС Индонезии затонула на глубине 838 метров в Балийском море. На борту судна находились 53 члена экипажа.

ВМС Индонезии намерены поднять на поверхность подводную лодку вместе с телами погибших.

По словам эксперта Фрэнка Оуэна, поднять на поверхность подводную лодку будет целой задачей.

Эксперт сравнил нынешнюю ситуацию в Индонезии с инцидентом, произошедшим с подводной лодкой «Курск», затонувшей в Баренцевом море в 2000 году. Судно подняли на поверхность только в 2001 году. Подводная лодка «Курск» массой около 20 тысяч тонн находилась на глубине более 100 метров.

Напротив, судно ВМС Индонезии Nanggala-402 легче — 1400 тонн, но находится намного глубже — 838 метров.

«Даже для того, чтобы поднять 1400-тонную подводную лодку с морского дна, потребуется много материально-технических средств. Вы должны подготовить подходящую подлодку, а затем спуститься её на дно моря, на 840 метров — это долгий путь», — пояснил Фрэнк Оуэн.

Как сообщало ИА REGNUM, военные и сотрудники полиции в Индонезии провели церемонию, опустив в воду венки в память о 53 погибших на подводной лодке.

Читайте ранее в этом сюжете: Военные Индонезии опустили в воду венки в память о погибших на подлодке