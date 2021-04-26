Вашингтон, , 15:35 — REGNUM Лишь малая часть американских граждан готова проходить вакцинацию препаратом от коронавируса, созданным компанией Johnson & Johnson, сообщает 26 апреля со ссылкой на результаты опроса общественного мнения The Hill.

В рамках опроса, подготовленного The Washington Post и ABC News, лишь 22% тех граждан США, кто еще не прошел вакцинацию, заявили о готовности прививаться этой вакциной, которую связывают с появлением тромбов у определенного числа привитых.

Чуть менее половины всех опрошенных взрослых также заявили, что считают вакцину Johnson & Johnson очень или в некоторой степени безопасной.

Кроме того, более 7 из 10 респондентов заявили, что они считают каждую из двух других вакцин, одобренных федеральным правительством, одну Moderna, а другую Pfizer, очень или в некоторой степени безопасными.

Напомним, консультативный комитет по вопросам практики иммунизации при американском регуляторе — Центрах по контролю и профилактике заболеваний (CDC) — рекомендовал возобновить в США использование вакцины против коронавируса Johnson & Johnson. По мнению экспертов комитета, преимущества препарата перевешивают риски, связанные с возможным появлением тромбов.