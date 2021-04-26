26 апреля 2021 | Время чтения 4 мин

На Украине обсудили заявление главы офиса президента Украины Андрея Ермака о том, что президента России Владимира Путина не следует приглашать в Киев.

Мирослава Романенко, , 16:28 — REGNUM Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью изданию Liga.net заявил, что президента России Владимира Путина не следует приглашать в Киев.

Межа Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Нет, я считаю это некорректным», — ответил Ермак на вопрос о возможности пригласить Путина в Киев.

Заявление советника администрации украинского президента обсудили зрители канала «112 Украина» в социальной сети Facebook, а также читатели телеграм-каналов «Украина Сейчас» и Klymenko Time.

Многие задали вопрос: разве российский лидер выражал намерение ехать в украинскую столицу? Люди также напомнили, что Владимир Путин четко и ясно предлагал обсудить двусторонние отношения между Киевом и Москвой и встретиться для этого предлагал в российской столице. Другие читатели восприняли заявление Ермака в разрезе украинской пропаганды, которая утверждает, что Киев воюет семь лет в Донбассе с российской армией. Одни начали требовать, чтоб Зеленский, обещавший добиться мира, встретился с Путиным, а другие выразили мнение, что о Донбассе стоит забыть и сосредоточиться на внутренних проблемах Украины. Были и те, кто напомнил, что первым встретиться Путину предложил именно Зеленский.

«Зеленский, открой уже свои глаза и начинай переговоры с Путиным, хоть в Москве, хоть на Донбассе, хоть на третьей стороне, делай уже что-то, а то… [потеряешь] всё остальное», — написал Виталий.

«Если Путин приедет в Киев, Лукашенко обидится», — смеется Dimа.

«Зеленский сам начал этот разговор, надо уже доводить до конца, а что ж он теперь на попятную?» — задается вопросом Ксения.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак President.gov.ua

«В*рамся, но не сдамся? Ну, конечно, не его же брат и отец воюют? Украина не в тех условиях, чтоб диктовать свои условия, да, Крым жалко, а про Донбасс вообще промолчу… Но мне бы очень хотелось, чтоб украинцы хоть что-то СВОЁ построили или отвоевали и оберегали, а так, пришли на всё готовое, разо*рали, испаскудили, так ещё и права качают, языки, религия… Жесть», — отметила НАТАЛЬЯ Н П.

«Не понимаю, почему бы Зеленскому не принять приглашение Путина и не встретиться с ним в Москве?» — задается вопросом Иван К.

«Не будет никакой встречи Пу[тина] и Зе[ленского], успокойтесь… Ну не будет Путин встречаться с ним, ну не субъектная Украина», — добавила Алина.

«Чувствую, что Байден и Путин договорятся, чтоб принесли другого президента Украины… этот сломался…» — шутит napo1eon.

«Блин, сколько можно ерунду писать. Люди Крыма сами захотели проголосовать за Россию. Да они всю жизнь себя считали Россией, хоть ты обо*рись. Поедь и поспрашивай людей, а не слушай рошеновские (телеканалы, подконтрольные Петру Порошенко — М. Р.) каналы», — не выдержала в ходе дискуссии с одним из читателей Valentina.

«Они не готовы! Ну даже смешно! Так говорят, как будто вот Путин рвется в Киев, а они думают, пускать его или нет! Смешно и глупо!» — написала Татьяна М.

Владимир Путин Kremlin.ru

«Кошмар! Опять бздыки какие-то, опять что-то не так. А как же мира достичь, а как же переговоры? И всегда у них то блюдечко не то, то каемочка не того цвета…» — добавила в свою очередь Светлана Г.

«Путин не приедет в Киев, здесь не с кем разговаривать, здесь только подстилки Байдена», — в свою очередь отметила Наталья О.

«Да кто они такие, чтобы решали, куда Путина приглашать?» — не понимает Татьяна Б.

«Кишка тонка, да и вообще — гора не ходит к Магомету», — поддержала Татьяна М.

«А к чему у Зе[ленского] вообще готовы? Продолжать страну грабить разве что», — написал Vladimir V.

«Писяем немножко? Тогда езжайте в Донецк, Луганск, останавливайте бессмысленную войну! А с президентом России придётся встречаться, как бы это кому не хотелось! Но чем раньше, тем лучше!» — отметил Анатолий Анатолий.

«Да кому они нужны? Уже везде отметились хуторянством», — в свою очередь написала Екатерина А.

«Не смешите, с нас уже так весь мир хохочет…» — добавила Любовь Х.

«Зеленский, разве вы не можете позволить себе хоть одного компетентного советника? Нельзя же так позориться перед всем миром! Ваш позор — это позор для всей Украины. Каждое слово, каждый ваш видосик позорит наше государство, если еще так можно назвать Украину… Сколько понадобится времени, чтобы восстановить нашу репутацию в мире после ваших «мудрых» зашкваров! Складывается впечатление, что вы специально добиваете нашу страну», — выразила свое мнение Galina T.

Владимир Зеленский President.gov.ua

«Еще 3 года будут обсуждать, где же встретиться, чтобы поговорить ни о чём и разойтись», — отметила Татьяна Татьяна.

«Что-то я не помню, чтоб Путин рвался на прием в Киев. Это, по-моему, Зе[ленскому] хотелось личного общения», — добавила Машунька П.

«Не готовы? Значит, хозяин не разрешает», — пишет Anna V.

«Сборище клоунов! На баржу — и в Чёрное море!» — подытожил Демьян М.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете Financial Times (опубликовано 26 апреля) заявил, что готов к встрече с российским лидером Владимиром Путиным в любом месте.

«Нас не волнует место проведения, речь идёт о содержании», — подчеркнул он.