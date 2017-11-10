На Украине начали строить «сухое» хранилище отработавшего ядерного топлива

Киев, , 09:02 — REGNUM Централизованное хранилище отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ) начали строить на Украине в Чернобыльской зоне отчуждения, сообщает 10 ноября «Зеркало недели».

Согласно сообщению, строительство ЦХОЯТ будет проводиться в 1-й радиационно-режимной зоне вокруг Чернобыльской АЭС. Первая очередь ЦХОЯТ для «сухого» хранения отработанного ядерного топлива будет готова к 25 сентября 2019 года.

При этом технологию обращения с отработавшим ядерным топливом Украине предоставит американская фирма Holtec International.

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ЦХОЯТ будет содержать отработавшее ядерное топливо из Ровно, Хмельницкого и Южноукраинска. Новое хранилище должно обеспечить Киеву возможность хранить отработавшее топливо не в России, а на Украине. Таким образом, Украина сэкономит $150−200 млн в год.

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Напомним, вопрос о «сухом» хранилище отработанного ядерного топлива на Украине поднимался в 2016 году. При этом в Чернобыльской зоне отчуждения существует хранилище отработанного топлива «мокрого» типа.

Строительством нового ЦХОЯТ занимается украинский «Энергоатом» и специалисты Киевского института «Энергопроект».

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