Москва, , 14:45 — REGNUM Действительно, все познается в сравнении и тут мечты более трети российских граждан не выдерживают сравнения даже со средними зарплатами в странах Прибалтики — порядка 1150 евро или примерно 105 тыс. рублей, заявила корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор платформы «Рокет Ворк» Анастасия Ускова.

«Почему же граждан РФ мечтают о зарплате вдвое меньше? Наверное потому, что даже зарплата в 50 тыс. рублей, для многих, особенно в регионах — до сих пор остается мечтой, несмотря на то, что Росстат заявляет о среднемесячной зарплате в России в 51 тыс. рублей.

Плюс — стоимость жизни в регионах России все-таки существенно ниже, чем в крупных городских агломерациях, а реальные доходы незначительно превышают МРОТ, поэтому такие суммы в опросах не удивляют.

В стране более 20% официально бедных, и больше половины населения получают ощутимо ниже среднемесячной зарплаты, при этом каждый работающий за последние 10 лет столкнулся и продолжает сталкиваться с ростом цен на продукты и услуги, которые за прошедшую декаду выросли на 81,33%, то есть почти вдвое.

Зарплаты тоже конечно подросли, но только в номинальном выражении — в 2010-х средняя зарплата была на уровне 18−20 тыс. рублей, а в 20-м — уже 45−48 тыс. рублей.

Но инфляционный разгон, и слабеющий курс рубля, превращают этот рост, как любят выражаться наверху, в отрицательный. Примерно $616 в 2010-м и уже только $600 в 2020-м. Население беднеет и люди понимают это. Вот о чем говорит это исследование.

Что делать для того, чтобы зарплаты начали расти не только в номинальном объеме, но и в реальном? Поднимать в первую очередь производительность труда — когда номинальный сотрудник приносит больше, он и получать должен больше.

Но этого не случится без широкой модернизации производств, поисков новых рынков сбыта, инвестиций в профессиональную переподготовку кадров. Также планомерное снижение налогового гнета на бизнес позволит предпринимателям поднять зарплаты сотрудникам.

Этот процесс мы уже видим на примере самозанятых — при сотрудничестве с ними компании не платят страховые и пенсионные взносы, налоговая ставка НПД — всего 6% для юрлиц и те, как правило оплачиваются самими исполнителями. Поэтому и платят за разовые и краткосрочные контракты самозанятым щедрее.

Самозанятость уже сейчас доказывает свою эффективность. Десятки тысяч людей совмещают основную работу с подработками в статусе самозанятых, например шьют на заказ, занимаются тренерством, работают в такси или курьерами.

Для многих самозанятость стала основным источником дохода, который позволяет работать на себя, но в отличии от индивидуального предпринимательства лишен лишних административных барьеров, и стоит намного выгоднее так как НПД — всего 4−6%, а страховые взносы делать необязательно.

По состоянию на начало этого года, статус самозанятого получили уже более 2 млн. человек. Минфин предсказывает рост до 10 млн. самозанятых до 2030 года.

На деле новый статус регистрируют в среднем 5−7 тыс. человек каждый день, и такими темпами через год число самозанятых уже перевалит за 4 млн.

Ожидания российских граждан могут и расти, как говорится, мечтать не вредно, а вот предпосылок к росту доходов нет и к сожалению не предвидится.

Переломить восьмилетнюю тенденцию на падение доходов в одночасье невозможно, тем более в кризисный 2021 год, когда экономика России, да и многих наших соседей показывают падение ВВП, и в целом чувствуют себя не очень здорово во время пандемии.

Понемногу отыгрывать падение доходы смогут начать не раньше 2022−2023 года, когда последствия коронокризиса перестанут влиять на международные рынки, и только в том случае, если наверху перейдут от слов к действиям», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, доход от 50 тыс. до 80 тыс. рублей в месяц считают необходимым для достойной жизни 38% российских граждан.

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