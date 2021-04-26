Санкт-Петербург, 26 апреля, 2021, 14:47 — ИА Регнум. В Петербурге долгожители в ближайшем будущем смогут претендовать на получение единовременных выплат к юбилеям. Планируется выплачивать 15 тысяч рублей к 90-летию, 20 тыс. — к 95-летию и 25 тыс. — к 100-летию. Вопрос о введении таких выплат поручил проработать губернатор Александр Беглов, сообщили 26 апреля в Смольном.

Дарья Драй ИА REGNUM Пожилой мужчина в пекарне

«В Петербурге растет число долгожителей. Мы должны их поддержать выплатами к юбилеям. Обязательно введем их в ближайшее время. Прошу профильные комитеты подготовить соответствующие материалы со всеми расчетами», — сказал градоначальник.

По данным городского правительства, в Петербурге в настоящее время проживает 350 человек старше 100 лет и около 30 тысяч — старше 90 лет. Самому пожилому петербуржцу исполнилось 108 лет. Всего же в городе на Неве живет свыше 1,6 млн людей пенсионного возраста.

В 2022 году Петербург должен войти в федеральную систему оказания долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. Губернатор поручил городским и районным чиновникам провести совместную работу по подготовке к ее внедрению.

Как напомнил Беглов, президент России Владимир Путин поставил задачу повысить продолжительность жизни в РФ к 2030 году до 78 лет. «Важно синхронизировать усилия, чтобы наши жители чувствовали себя защищенными, окруженными заботой и вниманием», — отметил глава города.