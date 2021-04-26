Москва, 26 апреля 2021, 14:28 — REGNUM
Заявочная кампания конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — продлена до 17 мая 2021 года. Об этом на сообщил журналистам генеральный директор АНО, руководитель конкурса Алексей Комиссаров. Решение было принято Наблюдательным советом конкурса.
Подать заявку на участие в конкурсе можно на сайте ЛидерыРоссии.рф до 17 мая 2021 года 23:59 по московскому времени на один из 8 представленных треков: «Наука», «Здравоохранение», «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Культура», «Информационные технологии», а также на треки «Студенты» и трек «Международный».
На этапе заявочной кампании «Лидеров России», чтобы пройти на дистанционный этап тестов, участники (помимо заполнения анкеты) должны записать видеообращение. В нем нужно ответить на вопросы о цели участия в конкурсе и главном профессиональном достижении в жизни.
Из-за продления регистрации оргкомитет конкурса перенес и сроки проведения дистанционного этапа. Первые тесты стартуют по новому графику с 20 мая и завершатся 1 июля. На дистанционном этапе участникам предстоит пройти различные тесты, а также выполнить задания по выбранным направлениям. В дополнение по желанию конкурсанты смогут пройти тесты от партнеров проекта.
По словам Алексея Комиссарова, в основном регистрации поступают от участников в возрасте от 31 до 35 лет — 26,3% и от 36 до 40 лет — 26%. Конкурсантов в возрасте от 41 до 45 лет — 17%, а от 26 до 30 лет — 11,5%. Участников в возрасте от 46 до 55 лет 8,2%, а от 18 до 25 лет — 8% и от 51 до 55 лет — 3%.
Рейтинг активности регионов по подаче заявок выглядит так: первое место занимает Центральный Федеральный округ — 35,7% от всех отправленных заявок. На втором месте — Приволжский федеральный округ (16,6%). Далее идут Северо-Западный (13,3%), Сибирский (9,5%), Уральский (9,4%), Южный (8,2%), Дальневосточный (4%) и Северо-Кавказский (3,3%) федеральные округа.
Топ-10 регионов по количеству регистраций на текущий момент распределились следующим образом: Москва (16 619 заявок), Санкт-Петербург (6 910) и Московская область (5 593 заявок). Далее идут Свердловская область (2 677 заявок), Краснодарский край (2 485), Нижегородская область (2 098), а также Республика Татарстан (2 081) и Самарская область (1 979 заявок). Замыкают ТОП-10 Ростовская (1 854) и Новосибирская (1 797) области.
Зарегистрироваться на конкурс «Лидеры России» можно из любой географической точки. Например, капитан головного универсального атомного ледокола «Арктика» Василий Губкин подал заявку во время вахты в акватории Северного морского пути. На конкурс регистрируются целыми делегациями. Ученые и аспиранты из Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН, а также НИИ реабилитации и курортологии Минздрава России подали заявки на треки «Наука», «Здравоохранение» и «Студенты» научными коллективами. Еще один примечательный факт: победители прошлых лет готовят своих и детей к участию в конкурсе. Так, суперфиналист третьего конкурса «Лидеры России» Вадим Кочкин вдохновил на участие проекте своего сына Андрея Кочкина — серебряного финалиста Кубка «Управляй!» и победителя «Конкурса политологов».
Победители конкурса получат образовательный грант в размере миллиона рублей и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев России.