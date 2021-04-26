Стокгольм, , 14:03 — REGNUM В Швеции рекордное количество желающих учиться в университете подало заявки для поступления в высшую школу. Как пишет газета Aftonbladet, особенно популярными считаются направления по подготовки медсестер.

Число подавших заявки на поступление в университеты увеличилось на 13% по сравнению с прошлым осенним семестром. Всего чуть более 419 000 человек подали заявки на одну или несколько вузовских программ, что стало рекордом.

Одной из программ, вызывающих особый рост интереса, является программа по подготовке медсестер, на которую записались 23 375 человек, что на 7% больше, чем в прошлый осенний семестр.

Отмечается, что пандемия коронавируса может быть следствием повышенного внимания абитуриентов к медицинским профессиям.