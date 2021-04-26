Москва, 26 апреля, 2021, 13:53 — ИА Регнум. Возврат половины стоимости путёвки в летний лагерь будет предоставлен через платёжную систему «Мир», сообщил 26 апреля вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании в правительстве.

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«Родители или их представители смогут по безналичному расчёту приобрести путёвки в детский лагерь, получить 50% от её стоимости через платёжную систему «Мир». По предварительным расчётам, компенсацией воспользуются родители 357 тысяч детей», — сказал он.

По словам Чернышенко, на эти цели из бюджета будет выделено 5 млрд рублей. Соответствующие нормативные акты в ближайшее время планируется внести в правительство.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил возвращать 50% стоимости путёвки в детский лагерь.