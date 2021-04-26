Симферополь, , 11:51 — REGNUM Власти Крыма не исключают возможности отмены режимного водоснабжения для Симферополя. Об условиях такого решения сообщила на брифинге 26 апреля заместитель председателя правительства Республики Крым Светлана Маслова. По данным, которые привела вице-премьер, на данный момент три водохранилища, питающие столицу Крыма, накопили 11 млн кубометров воды. За неделю притоки в водохранилища составили 1,2 млн при расходе в 360 тыс. кубометров воды.

«Полезный объем воды в Симферопольском водохранилище составляет 17%, в Аянском — 91%, Партизанском — 26%», — заявила Маслова.

Она уточнила, что для обеспечения Симферополя водой по графику с 06:00 до 24:00 необходимо около 130 тысяч кубометров воды. При условии сохранения притоков водных запасов должно хватить на восемь месяцев.

«С учетом притоков в водохранилища и использования воды из артезианских скважин, сможем снять через какое-то время Симферополь с режимного водообеспечения», — добавила Маслова.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Симферополя получают воду по графику с августа 2020 года. С 24 апреля график для горожан был смягчён — воду подают с 06:00 до 24:00.