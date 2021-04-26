Москва, , 11:42 — REGNUM В России официально появились три новых региональных брендовых маршрута. Новые направления для путешествий Ростуризм запускает в 2021 году, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Первое новое направление представила Калужская область. Тур — «Императорский маршрут», который проходит по местам пребывания представителей Дома Романовых,

Второй маршрут — «Горизонты открытий» в Оренбургской области. Тур позволит увидеть лошадей Пржевальского, легендарное золото сарматов и новый интерактивный музей Виктора Черномырдина.

Третий маршрут — «Челябинск: к нам прилетают даже метеориты!». Туристы посетят озеро Тургояк, Карагайский карьер, златоустовские оружейные мастерские. Всего в круглогодичном маршруте 18 туробъектов.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с закрытием авиасообщения с Турцией и Танзанией Ростуризм предлагает альтернативные массовые пляжные зарубежные направления.

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