Калуга, 26 апреля, 2021, 11:48 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 56 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 26 апреля. Днём ранее, 25 апреля, в регионе было зарегистрировано 54 случая.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 33 тыс. 846 человек, 1534 человека находятся на лечении, 32 тыс. 1 человек выздоровел.

За сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли три человека. Всего с начала пандемии в регионе скончались 311 человек, у которых было подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией.