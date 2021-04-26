Псков, 25 января, 2016, 21:16 — ИА Регнум. На недельный карантин закрыт 41 класс в двенадцати школах Пскова. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе города, решение о закрытии классов было принято руководством школ по рекомендации администрации города, поскольку число заболевших детей превысило 20% от общего числа учащихся.

В Пскове зарегистрировано девять случаев свиного гриппа, среди заболевших — семь детей.

Ситуация по гриппу в городе признана предэпидемиологической: наблюдается превышение эпидемического порога на 3,4% только в возрастных группах среди детей до двух лет и в возрасте от семи до 14 лет.