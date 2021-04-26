Москва, 26 апреля, 2021, 11:11 — ИА Регнум. В российских школах нужно ввести дисциплину «Моя Россия» для изучения истории в начальных классах. Об этом 26 апреля заявила заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») на заседании президиума Совета законодателей России при Федеральном собрании РФ, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Великая Отечественная

«Мы предлагаем в начальных школах ввести дисциплину «Моя Россия». Вы все хорошо знаете, с какого класса начинается изучение истории. И, конечно, весьма странной выглядит ситуация, что историю Великой Отечественной войны у нас дети изучают только в старших классах, впервые», — сказала она.

По мнению Яровой, изучение предмета положительно отразится на становлении личности ребёнка.