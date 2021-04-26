Тирана, , 11:09 — REGNUM Более половины голосов избирателей набирает правящая Социалистическая партия (СП) Албании на прошедших 25 апреля парламентских выборах. Таковы данные албанского центризбиркома после обработки данных с 20% участков.

Соцпартия правит в стране с 2013 года, на выборах она получает 50,1% голосов. Оппозиционная Демократическая партия (ДП) набирает 38,2%, а Социалистическое движение за интеграцию (LSI) — ещё 7,11% голосов.

Обработаны данные с 1075 из 5199 участков, посчёт продолжается. Борьба развернулась на 140 кресел в парламенте Албании, явка составила около 48%.