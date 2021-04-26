Москва, 26 апреля, 2021, 10:51 — ИА Регнум. Прокуроры вскрыли недоплаты медицинским работникам на фоне пандемии коронавируса в размере 2,5 млрд рублей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 апреля, об этом заявил и. о. генпрокурора Александр Буксман в ходе заседания президиума Совета законодателей.

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«Прокуроры активно занимались этой деятельностью (по выявлению нарушений), вскрылись 86 тыс. нарушений закона, и по их вмешательству медработникам выплачено 2,5 млрд рублей этой помощи», — сообщил Буксман.

Он обратил внимание на то, что в эпидемиологический период были проблемы с необеспечением доплат медицинским работникам и обслуживающему медицинскому персоналу.