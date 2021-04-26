Брянск, , 09:45 — REGNUM Возгорание на котельной ликвидировали спасатели на улице Анри Барбюса в Брянске. На время восстановительных работ от отопления и горячей воды отключили несколько улиц, сообщает пресс-служба городской администрации.

Пожар возник 25 апреля при выполнении работ на резервных трубах теплотрассы. По данным ГУП «Брянсккоммунэнерго» сама котельная не пострадала — произошло возгорание обмотки и травы на прилегающей территории, однако в целях безопасности было принято решение отключить трансформаторную подстанцию. Пожарные прибыли на место происшествия в течение 10 минут, возгорание оперативно ликвидировали.

Подачу тепла и горячей воды возобновили после пуско-наладочных работ на трансформаторной подстанции.