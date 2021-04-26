Санкт-Петербург, 26 апреля, 2021, 09:28 — ИА Регнум. Пользователи социальных сетей и форумов неоднозначно восприняли известие о решении УЕФА перенести три матча предстоящего чемпионата Европы по футболу из Дублина (Ирландия) в Санкт-Петербург. Таким образом, с учетом четырех ранее запланированных игр, с участием сборных России, Финляндии и Бельгии, а также одного четвертьфинала, Северная столица России примет семь матчей Евро-2020 — дополнительно здесь сыграют на групповом этапе сборные Швеции, Польши и Словакии.

Дарья Драй ИА REGNUM Стадион на Крестовском острове, где пройдут матчи Евро-2020

Напомним, решение УЕФА основано на том, что в Петербурге, в отличие от Дублина, разрешены матчи со зрителями, и в целом ситуация с эпидемией коронавируса считается более благоприятной для проведения массовых мероприятий.

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Ранее власти города заявили, что рады решению УЕФА, и Петербург справится с повышенной нагрузкой во время чемпионата. Однако в соцсетях оценки предстоящего футбольного праздника заметно расходятся с официальной позицией. Многие опасаются новой волны эпидемии, которую могут спровоцировать футбольные болельщики.

«Ирландия молодцы. Сразу почувствовали, что поляки все заражены и Словакия тоже, а шведы вообще перестали статистику говорить. Все три страны и все с этой заразой. А мы готовы всех пригласить, лишь бы нас Европа полюбила», — пишет на форуме «Яндекса» Константин Ш.

«Опять всю европейскую заразу в Россию привезут, и не бесплатно», — поддерживает эту позицию Григорий Л.

«Опять к нам понаедет всякая дрянь со своей заразой, и прохода не будет. Сидите дома, а не к нам в Питер притесь!» — возмущен Андрей А.

«А пандемия уже пошла мимо Питера!!! Еще чуть-чуть и дружным скандированием с трибун мы и без Беглова ее выживем! Мировое шоу отступает под натиском UEFA!» — иронизирует «Водолей».

«Жизнь чёрных имеет значение. А вот питерцев, видимо, нет…» — добавляет «Мегаполис Москва».

В то же время другая часть пользователей не видит ничего плохого в том, что Петербург примет больше матчей Евро-2020 — людям хорошо запомнился тот праздник футбола, который состоялся в России в 2018 году во время чемпионата мира. Многие переживают, что в этот раз матчи, по решению УЕФА, пройдут только в Петербурге, и были бы рады увидеть большой футбол и в своих городах.

«Замечательно! Хоть настоящий футбол посмотрим», — отреагировал на решение организаторов чемпионата Европы пользователь Лука А.

«Здорово же, что матчи такого уровня пройдут у нас», — пишет Павел.

«Могли бы три матча в Сочи перенести», — раздосадован Александр И.

«Кроме Питера стадионов нету? Перед ЧМ понастроили, а теперь только в Питере играть можно?» — поддерживает Семёнъ С. «Вопрос не в кассу, пиши в УЕФА», — справедливо напоминает ему Слава Мтс.

Часть пользователей решила обсудить политические аспекты решения УЕФА о новых матчах в Петербурге.

«Поляки… интересно, много польских болельщиков осмелятся приехать в Россию?» — написал пользователь с ником Председатель.

«Почитай о сборных государств, чьи матчи предлагается принять, они наши лучшие друзья по жизни???» — обращается к собеседникам super. kutunyo81.

«А футболисты здесь при чём? Или они приедут Навального поддерживать митингами? Так им все политические игры индифферентны. Словаки и шведы вполне дружественные люди, да и поляки больше 50% вполне вменяемы и дружелюбны», — заметил пользователь Беспилотник.

«Ни одного позитивного или обычного комментария, один негатив. Знатно люди плакать научились», — философски подвёл итог дискуссии участник с ником Арт.