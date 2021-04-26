Ростов-на-Дону, , 08:36 — REGNUM Донской митрополии вернули украденные весной 2021 года мощи святого Александра Свирского. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД России.

Церемония передачи ковчега с мощами состоялась в Ростовском кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы. О краже из Вознесенской церкви стало известно в марте 2021 года. Злоумышленник был задержан, в его отношении возбуждено уголовное дело о краже.

Ковчег с мощами был изъят.

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