Лима, , 08:27 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 5,3 зафиксировали сейсмологи на территории Перу. Об этом 26 апреля сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Уточняется, что эпицентр землетрясения располагался на расстоянии 271 км в юго-восточном направлении от города Ика. Очаг подземных толчков находился на глубине 33 км.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ГУ МЧС по Забайкальскому краю известило о землетрясении, которое произошло 24 апреля 2021 года в 16:40 по местному времени в Каларском районе.