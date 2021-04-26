Кемерово, , 07:47 — REGNUM В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 26 апреля, за прошедшие сутки выявлено 68 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 66 случаев, 24 апреля — 69 случаев.

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«Кемерово — 14, Юрга — девять, Ленинск-Кузнецкий — восемь, Кемеровский МО — шесть, Киселевск — пять, Новокузнецк — четыре, Полысаево — три, Прокопьевск — три, Белово — два, Березовский — два, Юргинский МО — два, Яшкинский МО — два, Анжеро-Судженск — один, Калтан — один, Краснобродский — один, Междуреченск — один, Ижморский МО — один, Ленинск-Кузнецкий МО — один, Прокопьевский МО — один, Промышленновский МО — один», — сообщает оперативный штаб региона. За это же время 53 пациента выздоровели, двое скончались.

Всего в Кузбассе выявлено 34 898 случаев заражения коронавирусом, 33 724 человека выздоровели, 659 пациентов скончались.