Москва, , 03:04 — REGNUM «УМ-Банк», который лишился лицензии более двух лет назад, планируют ликвидировать через процедуру банкротства. Несмотря на то, что в январе 2019 года суд удовлетворил иск о принудительной ликвидации, «Агентство по страховании вкладов» (АСВ) обратилось в арбитраж Москвы с банкротным иском. Дело пока не принято к производству, передаёт ИА REGNUM.

Исковое заявление от АСВ поступило в суд ещё 15 апреля 2021 года, но детали дела пока неизвестны. Но ещё 21 января 2019 года вердиктом суда ООО «УМ-Банк» было решено ликвидировать. Ликвидатором назначили АСВ. Вероятно, средств ООО оказалось недостаточно для расчётов с кредиторами, потому ликвидатор пойдёт по пути банкротства и введения конкурсного производства.

В то же время в декабре 2020 года судья продлил срок принудительной ликвидации до 27 мая 2021 года.

На март 2021 года у банка установлены долги перед 200 кредиторами на общую сумму 1,868 млрд рублей.

Напомним, лицензия у банка была отозвана 14 ноября 2018 года, когда он был по размеру активов на 293-м месте. Среди причин называлось то, что более половины пассивов — привлеченных денег от физлиц — было вложено в низкокачественные активы. ЦБ РФ в своем сообщении также уточнял, что «прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства».