Лос-Анджелес, США, , 23:44 — REGNUM В сеть выложили новый трейлер фильма «Форсаж 9». Ролик был опубликован 25 апреля на YouTube-канале франшизы.

В первых кадрах зрители могут видеть едущий по дороге автомобиль. В какой-то момент машина останавливается и из неё выходит Вин Дизель. Впоследствии актёр немного рассказывает о том, чего могут ожидать поклонники от будущей картины. Во второй части трейлера показаны новые кадры из девятой части «Форсажа».

Напомним, изначально планировалось, что премьера фильма «Форсаж 9» состоится 21 мая 2020 года, однако её отложили на год из-за эпидемии коронавируса. В марте 2021-го кинокомпания Universal объявила, что решила в очередной раз перенести релиз — на 25 июня 2021 года.

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