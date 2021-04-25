Краснодар, , 22:02 — REGNUM 25 апреля в Казани в рамках 27-го тура Российской Премьер-лиги 2020/21 по футболу футбольный клуб «Краснодар» одержал победу над «Рубином» со счетом 1:0. Единственный мяч на 17-й минуте встречи забил Алексей Ионов после передачи Виктора Классона. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Портал WhoScored назвал шведского полузащитника «Краснодара» Виктора Классона лучшим игроком матча, оценив его игру на 8,47 балла. За 90 минут, проведенных на поле, швед отметился голевой передачей, тремя успешными обводками, четырьмя выигранными верховыми единоборствами и тремя отборами. Точность передач футболиста составила 86%.

Победа «Краснодара» над «Рубином» в сегодняшнем матче стала для Виктора Гончаренко первой с момента назначения на должность главного тренера «быков».

Статистика матча («Рубин"/"Краснодар»)

Удары 7/11

Удары в створ 4/7

Владение 37%/63%

Фолы 15/10

Угловые 3/7

Составы команд:

«Рубин»: Дюпин, Старфельт, Уремович, Зотов, Самошников, Ин Бом (Мусаев, 82'), Йевтич, Зуев (Бакаев, 60'), Шатов (Игнатьев, 73'), Абильдгор, Деспотович.

«Краснодар»: Сафонов, Смольников, Мартынович, Кайо, Газинский (Стоцкий, 84'), Вилена, Ольссон, Классон, Вандерсон (Кабелла, 78'), Ионов (Сорокин, 90'), Берг (Ари, 84').

«Краснодар» за 27 туров набрал 38 очков и занял десятую позицию. «Рубин» с 46-ю очками расположился на четвертом месте.