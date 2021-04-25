Тирана, , 21:48 — REGNUM В Албании на состоявшихся 25 апреля парламентских выборах лидирует Албанская социалистическая партия, председателем которой является премьер-министр республики Эди Рама. Об этом свидетельствуют данные экзитпола, проведённого агентством HINA.

Отмечается, что социалисты по итогам выборов получают 46,9% голосов. Оппозиционную коалицию лидера Демократической партии Люльзима Баши поддерживают 43,5% избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня в Албании завершилось голосование на выборах в парламент, на всех 5199 избирательных участках начался подсчет голосов.

Явка по состоянию на 19:00 мск составила 45,48%. Наибольшая активность отмечена в округе Дибра в восточной части страны, где проголосовали почти 50% избирателей.