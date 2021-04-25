Брюссель, , 21:49 — REGNUM Докладчик Европарламента по Косово Виола фон Крамон-Таубадель 25 апреля назвала «неприемлемым» участие премьер-министра Косово Альбина Курти в парламентских выборах в Албании. Об этом политик сообщила на своей странице в социальной сети Twitter.

По словам фон Крамон-Таубадель, ей не понятны мотивы Курти, ранее жаловавшегося на вмешательство президента Сербии Александра Вучича в выборы в Косово, а затем призвавшего косоваров принять участие в выборах в другой стране.

Бывший представитель Дональда Трампа по диалогу между Сербией и Косово Ричард Гренелл призвал международное сообщество уделить внимание данному инциденту.

Напомним, сторонники Альбина Курти в Албании выдвинули кандидатуры на депутатские посты.

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