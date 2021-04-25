Лондон, , 21:34 — REGNUM Кооперативная хоррор-игра Phasmophobia получила масштабное бета-обновление. Об этом студия Kinetic Games сообщила 25 апреля на своей twitter-странице.

Разработчики опубликовали подробное описание патча, который добавляет в Phasmophobia множество изменений. Стоит отметить, что пока не ясно, все ли они в итоге войдут в игру.

Создатели игры, в частности, в очередной раз изменили поведение призраков. Они также доработали некоторые карты.

https://twitter.com/KineticGame/status/1386336334269255680

Напомним, релиз Phasmophobia в формате раннего доступа состоялся 18 сентября 2020 года. Игра предлагает четырём геймерам выступить в роли охотников за привидениями.

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