Лондон, , 20:25 — REGNUM «Манчестер Сити» в финале Кубка Английской Лиги сезона 2020/21 по футболу одержал минимальную победу над лондонским «Тоттенхэмом» со счетом 1:0. Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Об этом 25 апреля сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Единственный мяч на 82-й минуте матча забил 26-летний французский центральный защитник Эмерик Ляпорт после передачи Кевина де Брёйне — 1:0. Для бельгийского атакующего полузащитник эта голевая передача стала 17-й в сезоне на клубном уровне во всех турнирах.

MVP встречи был признан Жоао Канселу, отметившийся четырьмя успешными обводками, пятью выигранными верховыми дуэлями и двумя отборами. Точность передач португальца составила 82%.

За весь матч желтые карточки были показаны лишь трем футболистам: Серхио Регилону, Эмерику Ляпорту и Фернандиньо. Главный арбитр встречи — Пол Тирни.

Статистика матча («Манчестер Сити"/"Тоттенхэм»)

Удары 22/2

Удары в створ 4/1

Владение 61%/39%

Нарушения 11/11

Угловые 8/3

Составы команд:

«Манчестер Сити»: Стеффен, Уокер, Диаш, Ляпорт, Канселу, Гюндоган, де Брёйне (Силва, 87'), Фернандиньо (Родри, 84'), Фоден, Стерлинг, Марез.

«Тоттенхэм»: Льорис, Регилон, Алдервейрелд, Орье (Бергвейн, 90'), Уинкс, Дайер, Хёйбьерг (Алли, 84'), Ло Чельсо (Сиссоко, 67'), Моура (Бейл, 67'), Сон, Кейн.