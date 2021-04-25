Москва, , 17:17 — REGNUM Ситуация в Чехии служила информационной завесой для отвлечения внимания мирового сообщества от попытки госпереворота в Белоруссии. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 апреля, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«Все эти действия, очевидно, служили информационной завесой для отвлечения внимания мирового сообщества от попытки госпереворота в Белоруссии. Кому-то опять понадобилась маленькая «победоносная» дипломатическая война, чтобы скрыть истинное лицо США и всего коллективного Запада», — заявил Слуцкий.

Однако, по его мнению, проигравшей здесь скорее оказалась чешская сторона, которой был дан жёсткий и мгновенный ответ со стороны России.

«Что в остатке: российско-чешские отношения понижены на несколько порядков в уровне, прекращены переговоры по поставкам вакцины «Спутник V», для восстановления диалога могут понадобиться годы», — отметил парламентарий.

По его мнению, Чехии после всего этого как минимум стоит принести извинения, если, конечно, в Праге сохранились остатки самостоятельности в принятии решений.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, доказательства присутствия неких «российских агентов» на складе боеприпасов во Врбетице не было в отчетах Службы безопасности и информации (контрразведки) Чехии, заявил президент Чехии Милош Земан.

В то же время 17 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что три человека планировали покушение на него и его сыновей. Ответственность за организацию покушения он возложил на американские спецслужбы и руководство США.

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