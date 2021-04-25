Москва, , 16:52 — REGNUM Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия») после Чехии ожидает развенчания остальных фейковых обвинений в адрес России.

«Заявления Земана — это первый случай развенчания того самого принципа «highly likely», руководствуясь которым Россию в последние годы обвиняли во всех смертных грехах. Не сомневаюсь, что рано или поздно также будут развенчаны и все остальные фейковые обвинения в адрес нашей страны», — отметил Толстой в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, доказательства присутствия неких «российских агентов» на складе боеприпасов во Врбетице не было в отчетах Службы безопасности и информации (контрразведки) Чехии, заявил президент Чехии Милош Земан.

Читайте ранее в этом сюжете: Володин: Чехия загнала себя в угол и дает задний ход