Джакарта, 25 апреля, 2021, 15:23 — ИА Регнум. Подводная лодка ВМС Индонезии KRI Nanggala 402, которая считалась затонувшей, обнаружена, все 53 члена ее экипажа погибли. Об этом 25 апреля сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на военных.

Ministry of Defence and Security Подводная лодка ВМС Индонезии KRI Nanggala 402

«Все 53 члена экипажа мертвы», — приводит агентство слова начальника главного штаба ВМС Индонезии адмирала Юдо Маргоно и командующего Вооруженными силами страны Хади Чахъянто.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остинвыразил соболезнования в связи с гибелью экипажа индонезийской подводной лодки.

Напомним, 21 апреля субмарина ВМС Индонезии Nanggala перестала выходить на связь во время военных учений рядом с Бали.