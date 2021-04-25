Новоуральск, Свердловская область, 25 апреля, 2021, 14:36 — ИА Регнум. В Новоуральске Свердловской области два человека погибли из-за взрыва. Об этом сообщает паблик .NVK | Новоуральск в соцсети «ВКонтакте».

MoserB Граната

Инцидент произошёл в многоквартирном доме на улице Садовая поздно вечером 24 апреля. По некоторым данным, разорвалась граната. В то же время источник местной газеты «Нейва» не исключает, что взорваться могло что-то другое.

Официальных комментариев пока нет.