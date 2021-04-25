Калуга, 25 апреля, 2021, 12:00 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 54 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 25 апреля. Днём ранее, 24 апреля, в регионе было зарегистрировано 53 случая.

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 33 790 человек, 1552 человек находится на лечении, 31 930 человек выздоровели.

За сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умер один человек. Всего с начала пандемии в регионе скончались 308 человек, у которых было подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией.