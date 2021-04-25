Москва, 25 апреля, 2021, 11:01 — ИА Регнум. Российские банки с конца апреля смогут подключать карты системы «Мир» к платёжному сервису Apple Pay. Об этом сообщил глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов РИА Новости.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Кредитная карта Мир Visa MasterCard

Платёжная система «Мир» предоставит банкам возможность добавлять карты в сервис безналичной оплаты Apple Pay с 27 апреля. Ранее карты «Мир» можно было использовать только для привязки к смартфонам под управлением Android с помощью платёжных систем Samsung Pay и Mir Pay.

Достов объяснил, что возможность поддержки платёжной системы «Мир» станет правом, а не обязанностью банков. Поэтому не все организации запустят такую услугу одновременно. Эксперт выразил мнение, что большинство банков воспользуется этим правом, так как возможность подключения карт «Мир» в сервис Apple Pay станет конкурентным преимуществом.

Глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов добавил, что новая функция карт «Мир» может оказаться недоступна в Крыму из-за антироссийских санкций США.