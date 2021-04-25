Екатеринбург, 25 апреля, 2021, 10:21 — ИА Регнум. Виновником обрушения пешеходного моста на Екатеринбургской кольцевой автодороге является уроженец Татарии 1979 года рождения. Об этом сообщили журналистам представители ГИБДД.

Константин Коровин. Мост

Мужчина вёз в Елабугу с Урала негабаритную установку. По его словам, он не заметил, что из-за него рухнул пешеходный мост. О произошедшем гражданин узнал от сотрудников ГИБДД.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла вечером 24 апреля. К настоящему времени обломки убраны и движение транспорта возобновлено.