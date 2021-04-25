Чернобыль, Украина, 25 апреля, 2021, 10:28 — ИА Регнум. Украинские пограничники задержали супружескую пару, которая проникла в зону Чернобыльской атомной электростанции, сообщили 25 апреля в пресс-службе украинской государственной пограничной службы.

Timm Suess Чернобыльская АЭС

Как уточняет источник, инцидент произошел вечером 24 апреля. Задержанные — жители города Дубно Ровенской области. Мужчина и женщина в обход контрольных постов проникли в зону ЧАЭС и намеревались попасть «на отселенную территорию с целью экстремального туризма и отдыха».

Сотрудники полиции составили в отношении задержанных административные протоколы «за нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению». В дальнейшем суду предстоит вынести решение относительно правонарушителей.

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