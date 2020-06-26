Чернобыль, Украина, , 19:30 — REGNUM Пятерых любителей экстремального туризма задержали сотрудники правоохранительных органов в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции на Украине. Об этом 26 июня сообщает пресс-служба управления Национальной полиции страны в Киевской области.

Молодые люди из разных регионов Украины незаконно проникли на территорию зоны отчуждения вне контрольно-пропускного пункта. Пятеро нарушителей радиационной безопасности выбрали зону отчуждения для экстремального туризма.

Нарушители были задержаны сотрудниками правоохранительных органов, в отношении них были составлены протоколы об административной ответственности, которые были в дальнейшем направлены на рассмотрение суда. Нарушителям грозит штраф в размере до 31 530 гривен (около 82 тыс. рублей).

Ранее ИА REGNUM сообщало о тендере на улучшение качества мониторинга ситуации в зоне Чернобыльской АЭС, который был объявлен Еврокомиссией и предусматривает выделение 800 тыс. евро.

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