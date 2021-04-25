Киев, 25 апреля, 2021, 08:50 — ИА Регнум. На Украине за сутки зарегистрировали 7930 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил 25 апреля министр здравоохранения Максим Степанов.

Люди в масках. Украина. xinhuanet.com

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"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1034), Харьковской (954), Донецкой (582) (в оккупированной Киевом части ДНР — ред.), Одесской (481) и Киевской (441) областях», — уточнил глава украинского минздрава на своей странице в социальной сети Facebook.

С начала пандемии в стране выявили 2 025 271 инфицированного, 1 572 528 человек выздоровели (6574 пациента были выписаны за сутки), 42 323 человека скончались (умер 231 человек за сутки).

За сутки в медицинские учреждения госпитализировали 3688 человек.

Кроме того, в минувшие сутки в стране вакцинировался 4531 человек. 526 916 человек вакцинировались с начала прививочной кампании, пять из них завершили вакцинацию (получили две дозы препарата).