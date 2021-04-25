Детройт, США, , 08:50 — REGNUM Хоккейный клуб «Даллас Старз» переиграл в овертайме команду «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 25 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на льду «Литтл Сизарс-арены» в Детройте и закончилась в пользу гостей в овертайме со счетом 1:2.

Основное время матча закончилось с ничейным счетом 1:1. В составе «Детройта» голом отличился Деннис Холовски (17-я) минута, у «Далласа» — Марк Писик (44-я).

Победу гостям в овертайме принес гол Джейми Бенна (61-я)

Российский голкипер «Далласа» Антон Худобин смог отразить 16 из 17 бросков по своим воротам, его одноклубник — российский форвард Денис Гурьянов — не отметился в матче результативными действиями. Российский нападающий «Детройта» Евгений Свечников записал на свой счет в матче одну результативную передачу.

Отметим, в следующем матче «Даллас», проигравший прошлый матч, 27 апреля сыграет с клубом «Каролина Харрикейн». «Детройт», которые выиграл прошлую встречу, днем позже встретится с командой «Коламбус Блю Джекетс».