Нью-Йорк, США, , 08:00 — REGNUM Число сотрудников правоохранительных органов Нью-Йорка, принявших решение уйти со службы в 2020 году резко возросло по сравнению с предыдущим годом на фоне критики работы полицейских. Об этом 25 апреля пишет издание New York Post.

По данным издания, в 2020 году решили уйти со службы более 5300 сотрудников полиции. Из них заявления об увольнении подали 2600 сотрудников, а ещё около 2700 попросили отправить их на пенсию. Для сравнения, в 2019 году оставить службу решили около 3000 полицейских.

На сегодняшний день, согласно данным, опубликованным на сайте полицейского управления Нью-Йорка, в нём работают около 36 тыс. сотрудников. О своём желании уйти со службы известили начальство к 21 апреля 830 сотрудников. Ожидается, что это число будет расти. Основными причинами ухода со службы называются пандемия COVID-19, враждебное отношение к сотрудникам полиции и участившиеся случаи стрельбы в общественных местах.

Своеобразным катализатором для принятия решения об увольнении со службы для сотрудников полиции стала история с гибелью чернокожего мужчины Джорджа Флойда и последовавшие за этим акции протеста против произвола полиции и расовой дискриминации. На фоне этого ряд правозащитных организаций высказался за сокращение финансирования полиции.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что приговор бывшему полицейскому Дереку Шовину по делу о гибели чернокожего Джорджа Флойда будет вынесен 16 июня.

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