Москва, , 04:20 — REGNUM Аномальное тепло ожидается на предстоящей неделе на Ямале, Чукотке, в Новосибирске, Омске и Красноярске. Об этом 24 апреля сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В ближайшие два дня, 25 и 26 апреля, температура на 10−12 градусов выше нормы ожидается на Чукотке. На самом северном побережье Чукотки температура воздуха достигнет 16 градусов тепла. Необычно тепло будет и в Омске, Новосибирске и Красноярске. В этих трёх городах 28 и 29 апреля температура воздуха будет выше нормы на 8−10 градусов. Абсолютные значения температур превысят 20 градусов тепла.

Как пояснил Вильфанд, такая аномалия связана с потоком тёплых воздушных масс, которые устремятся именно в эти регионы. В Новом Уренгое и в Салехарде потеплеет до +3 градусов, что выше климатической нормы на 10−12 градусов.

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