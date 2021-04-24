Иерусалим, 24 апреля, 2021, 22:25 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) перехватила ракету, выпущенную со стороны сектора Газа. Об этом 24 апреля сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

Amir Farshad Ebrahimi Палестинцы готовятся к ракетному обстрелу Израиля

«После срабатывания сирен воздушной тревоги в городе Сдерот и прилегающих к сектору Газа районах Израиля сообщаем, что одна ракета была выпущена из сектора Газа по территории Израиля», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ракета была перехвачена системой ПВО «Железный купол».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля три ракеты были запущены с территории сектора Газа по территории Израиля. В приграничном районе сработали сирены воздушной тревоги.

Шестнадцатого апреля территорию Израиля обстреляли ракетами из сектора Газа. На израильскую территорию упала одна ракета, информации о пострадавших не поступало.