Лондон, , 21:23 — REGNUM 24 апреля в Лондоне на «Олимпийском стадионе» лондонский «Челси» одержал минимальную победу над «Вест Хэмом» со счетом 1:0. Единственный мяч в составе «пенсионеров» забил 25-летний нападающий сборной Германии Тимо Вернер после передачи Бена Чилуэлла. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Желтые карточки получили футболисты «Челси» Тимо Вернер, Андреас Кристенсен, Эдуар Менди и Н'Голо Канте. На 82 минуте игрок «молотобойцев» Фабиан Бальбуэна был удален с поля.

Вернер не забивал за «Челси» в течение четырнадцати последних матчей. В текущем сезоне немецкий нападающий принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых отметился одиннадцатью забитыми мячами и девятью голевыми передачами.

Составы команд:

«Вест Хэма»: Фабьянски, Бальбуэна, Огбонна, Диоп, Цоуфаль, Нобл (Лансини, 69'), Форналс (Бенрахма, 69'), Фредерикс (Джонсон, 83'), Соучек, Лингард, Боуэн.

«Челси»: Менди, Рюдигер, Кристенсен, Аспиликуэта (Джеймс, 86'), Чилуэлл, Силва, Жоржиньо, Канте, Пулишич (Зиеш, 74'), Маунт, Вернер (Абрахам, 87').

«Челси», одержав 16 победу в сезоне и набрав 58 очков, занял чистое четвертой место. «Вест Хэм» с 55 очками идет позицией ниже.

Тимо Вернер перешел в «Челси» из «Ред Булл Лейпцига» 27 июля 2020 года за 53 миллиона евро. Контракт футболиста с «пенсионерами» рассчитан до середины 2025 года.