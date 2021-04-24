Париж, 24 апреля 2021, 21:17 — REGNUM Министр национального просвещения Франции Жан-Мишель Бланке 22 апреля в интервью Le Parisien подробно рассказал о санитарном протоколе, который будет введен в школах с 26 апреля, об организации ПЦР тестов и кампании по вакцинации учителей.
Также министр рассказал, что начиная со следующей недели во всех 60 тысяч учебных заведениях будет распространено самотестирование.
На вопрос, будут ли сохранены школьные итоговые экзамены, министр ответил «мы сохраним экзамены по философии, а также устные экзамены. И мы вполне в состоянии организовать их в строгих санитарных условиях. Это даже менее сложная задача, чем открытие учреждений в настоящее время».
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