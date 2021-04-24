Париж, , 21:17 — REGNUM Министр национального просвещения Франции Жан-Мишель Бланке 22 апреля в интервью Le Parisien подробно рассказал о санитарном протоколе, который будет введен в школах с 26 апреля, об организации ПЦР тестов и кампании по вакцинации учителей.

«Санитарный протокол сохраняет некоторые строгие меры, такие как закрытие классов при первом случае заражения COVID-19. Следовательно, будет значительное количество закрытий классов. Но я предпочел бы закрыть 1% классов, чем 100% школ».

Жан-Мишель Бланке «По-прежнему будет проводиться дифференциация по некоторым критериям, особенно для пятнадцати департаментов, которые имеют более высокий уровень заболеваемости».

Также министр рассказал, что начиная со следующей недели во всех 60 тысяч учебных заведениях будет распространено самотестирование.

На вопрос, будут ли сохранены школьные итоговые экзамены, министр ответил «мы сохраним экзамены по философии, а также устные экзамены. И мы вполне в состоянии организовать их в строгих санитарных условиях. Это даже менее сложная задача, чем открытие учреждений в настоящее время».

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