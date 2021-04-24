Барселона, Испания, , 20:48 — REGNUM Теннисист Рафаэль Надаль, представляющий Испанию, в полуфинале турнира ATP (Ассоциация Теннисистов-Профессионалов) одержал победу над соотечественником Пабло Карреньо-Бустой. Об этом 24 апреля сообщил корреспондент ИА REGNUM. Турнир ATP проходит в Барселоне с 19 по 25 апреля.

Встреча, длившаяся 89 минут, завершилась победой Рафаэля Надаля со счетом 6:3, 6:2. В финале испанец встретится со спортсменом из Греции Стефаносом Циципасом.

Стоит отметить, что все восемь встреч Надаля и Карреньо-Бусты завершились победой 20-кратного победителя турнирнов «Большого шлема».

В первом матче полуфиналов греческий теннисист Стефанос Циципас одержал победу над итальянцем Янником Синнером со счетом 6:3, 6:3.

Призовой фонд турнира, проходящего в Барселоне, составляет порядке 1,5 миллиона евро.