Токио, , 19:57 — REGNUM Издатель City Connection и студия Zerodiv показали показали первые скриншоты из игры Strikers 2020. Ролики были показаны 24 апреля в рамках онлайн-мероприятия Shooting Game Daikanshasai 2021.

Поклонники серии получили возможность увидеть рендеры (3D-модели) самолётов и кораблей. Разработчики, в частности, сообщили, что в Strikers 2020 будет присутствовать кооперативный режим для двух игроков.

Strikers 2020 была анонсирована в мае 2019 года. Zerodiv позиционирует проект как продолжение классической серии Strikers 1945, первая игра которой вышла в 1995 году.

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